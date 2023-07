Saiba como a aniversariante Anápolis se tornou a ‘queridinha’ de moradores, que não a trocam nem pelas grandes capitais

Já na próxima segunda-feira (31), Anápolis celebra 116 anos desde quando foi elevada ao título de cidade, através da Lei Estadual n. º 320, de 31 de julho de 1907.

De lá para cá, a aniversariante cresceu bastante e se desenvolveu em diversos aspectos, se destacando não apenas no cenário goiano, mas também no nacional.

Ainda no começo deste ano, conforme uma pesquisa realizada pela imobiliária Casa Mineira, a outrora Vila de Sant’Ana das Antas despontou como a segunda cidade do país com o custo de vida mais baixo.

Tanto é que, apesar de estar entre duas grandes metrópoles – Goiânia e Brasília – diversas pessoas ainda optam por construírem lar e constituir família no município do interior, justamente pela possibilidade de uma vida mais tranquila, confortável e barata.

A goianiense Shayene Fernandes é um desses exemplos. Com 31 anos, a geógrafa e professora veio para a cidade em 2009, para cursar o ensino superior na Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Apaixonada por viagens, ela e o marido, que também ministra aulas, já rodaram o mundo e visitaram diversos países e culturas diferentes, mas acabam sempre retornando ao que hoje já consideram um lar: Anápolis.

“É minha cidade de coração, onde eu faço minhas práticas esportivas, passo meu tempo. É onde me encontrei de verdade”, afirmou em entrevista ao Portal 6.

A social media Gianna Moreira, de 24 anos, também tem uma relação bastante especial com o município.

Graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ela conta que, mesmo durante a faculdade, preferiu não se mudar para a capital.

“Na minha opinião, Anápolis não fica em desvantagem em relação à Goiânia. A vida e as oportunidades que eu poderia ter lá eu consigo ter aqui também. E, se for necessário ou for da minha vontade fazer algo em Goiânia, ela se encontra a menos de uma hora de distância”, explicou.

Além disso, a jovem garante que, do ponto de vista financeiro, consegue arrecadar muito mais na cidade natal, através do empreendimento próprio que possui, do que em outra cidade, ainda que mais populosa. Isso se dá devido aos custos operacionais que acompanham os grandes centros urbanos.

Outro caso similar é o de José Mateus, natural de Caldas Novas, mas morador de Anápolis desde 2001 – praticamente toda a vida.

Hoje, também aos 24 anos, o estudante de Ciência da Computação pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) conta que teve a oportunidade de se matricular na UFG no começo deste ano, para o mesmo curso – que, inclusive, tem a federal como referência na área.

Entretanto, optou por continuar na cidade em que passou a maior parte dos anos. À reportagem, ele explicou alguns dos motivos.

“Acredito que Anápolis seja uma cidade de tamanho ideal, pois possui algumas qualidades de cidade grande – como a alta empregabilidade, variadas opções tanto em relação a trabalho quanto em relação a estudo. Mas, ao mesmo tempo, não tem os problemas de municípios muito grandes.”, revelou.

“Para mim, a parte mais impactante foi a questão da mobilidade e do custo de vida, que são bem mais em conta e confortáveis por aqui”, revelou.

O jovem ainda comentou sobre as várias oportunidades que a cidade oferece na área de empregos e início de carreiras. Tendo trabalhado por mais de três anos em uma empresa do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), ele afirma que foi uma época bastante importante para o amadurecimento profissional.

“É um lugar que dá muita oportunidade pra quem não tem experiência nenhuma”, concluiu.