Essas são as cidades goianas com maiores populações de quilombolas

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na quinta-feira (27), mostram que 64 cidades de Goiás tiveram ao menos uma pessoa autodeclarada quilombola.

O levantamento apontou que o território goiano possui um total de 30.387 quilombolas, o que garantiu a oitava posição entre o top 10 brasileiro. Bahia, Maranhão e Minas Gerais se posicionaram nos primeiros lugares.

As cidades que alavancaram o estado se concentram na região norte, como é o caso de Cavalcante – 5.473 quilombolas no município, 57,1% da população, ou seja, mais da metade do moradores.

O segundo lugar é ocupado por Flores de Goiás, com 2.476. Em seguida, figura Niquelândia – que registrou 1.946 -, Minaçu (1.688), Barro Alto (1.338), Cidade Ocidental (1.313), Uruaçu (1.306), Professor Jamil (1.215), Mineiros (1.210) e Teresina de Goiás (1.147).

Vale destacar que Aparecida teve 774 pessoas, enquanto Goiânia registrou 158 e, Anápolis, 60.

O termo ‘quilombola’ deriva de ‘remanescentes de comunidades quilombolas’, estabelecido na Constituição de 1988, e se refere a uma pessoa que possui laços históricos e ancestrais com uma comunidade de pessoas escravizadas fugitivas e a terra ocupada por ela.

Porém, quase 90% dos quilombolas (1,16 milhão) não moram nas áreas delimitadas, que abrigam somente 167 mil pessoas no Brasil.