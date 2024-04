Rede de Anápolis surpreende e aparece no top 3 do ranking de maiores supermercados goianos

Das 14 unidades existentes do comércio, 10 estão localizadas em Anápolis

Davi Galvão - 25 de abril de 2024

Unidade da rede SuperVi em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A rede de supermercados SuperVi, com 10 das 14 unidades existentes localizadas apenas em Anápolis, conseguiu representar a cidade em um ranking que reuniu os maiores supermercados do país em 2023, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Das 1.251 pessoas jurídicas que disputaram pelas melhores colocações, os comércios conquistaram a terceira colocação entre os estabelecimentos goianos de maior destaque.

No quadro geral, com todas as outras franquias do país, a rede anapolina figurou no 162º lugar.

No estado, também dividiu o pódio, em primeiro lugar, a Barão Especialidades & Distribuidoras de Alimentos S.A, sendo seguida pela Comercial Reis Ltda, o que corresponde às 97ª e 120ª posições no país.

Somados os faturamentos das 45 empresas goianas que aparecem na lista, o valor se aproxima dos R$ 3,7 bilhões.

O primeiro lugar da relação, pela oitava vez consecutiva, ficou com a rede Carrefour, que movimentou cerca de R$ 115,4 bilhões por si só, em todo o país. Já a segunda colocação foi ocupada pelo Assaí Atacadista, com R$ 72,7 bilhões.