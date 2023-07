Homem “chucro” faz pedido inusitado após agredir homossexual em restaurante de Goiânia

Um homem chocou os presentes em um restaurante do Setor Marista, em Goiânia, ao agredir jovem homossexual e dar permissão para revidar.

No início da noite, a vítima chegou ao estabelecimento, na Avenida Portugal, para comemorar o aniversário de uma amiga. Menos de uma hora depois, por volta das 20h, ele recebeu um tapa na nuca de uma pessoa desconhecida, o que o fez acreditar ter sido um engano.

Contudo, logo em seguida, o homem foi agredido com um soco no rosto. Neste momento, a namorada do suspeito interviu e afirmou que a vítima havia se interessado por ela.

Como resposta, o homem disse ser homossexual e, além disso, assessor do proprietário do estabelecimento.

Desconfortável com a sequência de eventos, o suspeito puxou a vítima e lhe pediu desculpas, dizendo ser “chucro” e desacostumado com um ambiente de “alta sociedade”. Em seguida, ele deu permissão para que o agredido revidasse, o que não ocorreu.

O jovem, que relatou ter dor na mandíbula e no ouvido, prestou queixa sobre a agressão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).