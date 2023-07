Muitas pessoas estão fazendo isso e deixando o Wi-fi bem mais rápido

Mesmo que a sociedade viva em tempos de internet 5G, ainda existem fatores que afetam diretamente no sinal de conexão da wifi dos estabelecimentos.

Na hora de instalar o modem em casa, por exemplo, é bom tomar algumas medidas para que o sinal chegue com maior qualidade.

Pensando nisso, um Tiktoker viralizou com dicas e truques definitivos para ajudar as pessoas a obterem o melhor sinal e a melhor velocidade possível de internet.

Com rotina de compartilhar dicas de organização e truques que facilitam o dia a dia, o perfil (@pimentacriativaa) compartilhou passos que devem ser seguidos para quem tem wifi em casa.

Ele usou papel alumínio, indicou colocar o aparelho em uma posição mais alta da casa, cobrir as antenas do modem, entre outros truques, sempre com humor e irreverência.

O vídeo rendeu acima de 39 mil curtidas e mais de 56 mil compartilhamentos. Nos comentários, algumas pessoas ficaram intrigadas com a funcionalidade e eficiência dos truques.

Já outras não gostaram muito. “Minha cara olhando ele fazer isso. Logo eu, que sou técnico de internet. Vou testar depois”, comentou um usuário.

Confira o vídeo completo: