6 profissões comuns que podem ser extintas nos próximos anos

Após os anos 2000, o mundo viu a tecnologia se desenvolver em uma velocidade impressionante, criando uma realidade inimaginável a poucos anos.

No entanto, com tais mudanças, algumas profissões podem vir a desaparecer no próximos 20 anos.

O artigo ‘Automação e Perda de Empregos: o caso brasileiro’, que partiu de um estudo da Universidade de Oxford, identificou quais são os empregos que possuem o maior risco de desaparecimento do mercado brasileiro nas próximas duas décadas.

A pesquisa aponta para os impactos que avanços tecnológicos não só nas profissões como também na dinâmica do mercado de trabalho.

Assim, aqueles que mais correm risco de perderem as funções são operadores de máquinas para fabricar equipamentos fotográficos, despachantes aduaneiros e corretores de seguros.

Além disso, vendedores por telefone, contabilistas e condutores de automóveis, táxis e caminhonetes podem ficar sem emprego.

