Abertos cursos de graduação gratuitos e a distância em Goiás; veja como se inscrever

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu inscrições gratuitas e on-line para os cursos de licenciatura em matemática e letras-inglês. Foram disponibilizadas 1.170 vagas para o segundo semestre de 2023, na modalidade a distância.

As vagas foram distribuídas entre Goiás e o Distrito Federal, sendo que os polos para matemática são Formosa, Goianésia, Alexânia, Planaltina, Brasília, Estrutural (DF), Samambaia (DF) e Taguatinga (DF).

Já entre os os locais para letras-inglês estão Alto Paraíso, Águas Lindas, Santo Antônio e Mineiros, além de Formosa, Goianésia, Riacho Fundo (DF) e São Sebastião (DF).

Apesar dos polos do IFP estarem instalados nestas cidades, pessoas de outros municípios podem se candidatar, visto que os cursos são on-line.

Interessados devem se inscrever entre às 10h do dia 02 de agosto e às 23h de 1º de setembro. As unidades estarão abertas para quem desejar fazer uso de computadores e internet para realizar a inscrição.

Para participar da seleção, é preciso ter concluído o ensino médio e feito o Enem 2022 sem ter tirado nota 0 na redação ou outra prova. Vale destacar que há reservas de vagas para ex-estudantes de escolas públicas, pretos, pardos ou indígenas, pessoas de baixa renda e com deficiência.

O candidato deve selecionar o curso, o tipo de vaga que deseja concorrer e a cidade, além de responder a um questionário socioeconômico.

As aulas terão início no dia 09 de outubro, ministradas de segunda a sexta-feira, podendo também haver aos sábados, de acordo com o calendário acadêmico. As turmas serão de 30 a 60 alunos.

Para mais informações, acesso o portal do IFB.