Colégios de Anápolis recebem mais de R$ 28 milhões em investimento para reformas; veja as unidades atendidas e prazos para conclusão

Os colégios da rede pública estadual de Anápolis receberam a quantia de R$ 28,7 milhões do Governo de Goiás, para que fossem feitas melhorias na infraestrutura.

Além disso, o dinheiro também será utilizado para ampliar a capacidade de atendimento das unidades de ensino.

Atualmente, 13 das instituições do município passam por intervenções para modernizar o espaço de aprendizagem.

Dentre elas, quatro são escolas de placas que foram demolidas e serão substituídas por estruturas de alvenaria – caso dos colégios estaduais Genoveva Rezende Carneiro, Professor José Abdalla, Vereador Luiz de Almeida e Violeta Pitaluga – localizados nos bairros Tropical, Vila Esperança, Arco Verde e Jardim Alexandrina, respectivamente.

A previsão é de que as obras sejam entregues até o final de 2024, custando R$ 10,6 milhões.

Já o Colégio Estadual Coronel Achiles de Pina, localizado no bairro Boa Vista, está com 85% do projeto de reforma concluído e deve ser concluída até o final de agosto. Nele, foram gastos R$ 633 mil.

O Colégio Estadual Herta Layser Odwyer, no Jardim Progresso, foi outra unidade escolar que passou por obras, no caso para a instalação de placas fotovoltaicas de energia solar. O sistema deve entrar em funcionamento também em agosto.

Também estão incluídos no conjunto de obras em execução em Anápolis os Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) Gomes de Souza Ramos, na Vila Jaiara, José Ludovico de Almeida, no Centro, e Lions Melchior de Araújo, na Vila Nossa Sra. D’Abadia.

Todos eles passam por reforma geral e ampliação. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final do primeiro semestre de 2024.

Colégios Militares

Os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) Cesar Toledo e Arlindo Costa também receberam investimentos, totalizando mais de R$ 1,6 milhão. As obras serão finalizadas em agosto e dezembro deste ano, respectivamente.

Outra instituição de ensino que recebeu recursos foi o Colégio Estadual Professor Faustino, no Centro. Na unidade escolar está sendo executada uma reforma geral, com 50% do projeto pronto.

Com previsão de entrega para o mês de outubro, a obra está orçada em R$ 1,2 milhão e inclui a instalação de um elevador dentre os itens de acessibilidade.

Novos prédios

Por fim, no Munir Calixto, está em construção a nova sede do Colégio Estadual General Curado. O prédio recebeu investimentos na casa dos R$ 3,5 milhões e a inauguração está prevista para o mês de fevereiro de 2024.

Além disso, o governo estadual também está trabalhando na construção da nova edificação do Colégio Estadual Professor Salvador Santos – unidade que foi inaugurada para atender a população do Calixtópolis e Polocentro.