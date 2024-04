Empresário voltou em casa alugada para ajustar ângulo de câmera no banheiro

Suspeito alugava casa para família foi preso na última sexta-feira (19) e polícia suspeita que existam mais vítimas

Thiago Alonso - 25 de abril de 2024

Vídeo mostra Francismar sendo flagrado pela câmera escondida que ele mesmo instalou. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) divulgou novas imagens que revelam Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, sendo registrado pelas câmeras que ele mesmo havia escondido em um banheiro de uma casa em Anápolis, com o intuito de espionar a família.

Conforme as investigações, a filmagem seria de fevereiro. O suspeito, que é dono do imóvel onde as vítimas moram de aluguel, foi até a residência para ajustar o ângulo do aparelho.

No vídeo, é possível ouvir ao fundo o cachorro da família latindo assustado com a presença do suposto autor.

Contudo, naquele dia, uma das moradoras da casa, de 16 anos, não tinha ido às aulas e ouviu a perturbação, indo ao banheiro para tentar descobrir o que estava acontecendo.

Ao se deparar com Francismar, ela confronta o homem, iniciando uma discussão que não é captada pela câmera.

Depois do incidente, a família fez uma busca, até que percebeu o equipamento escondido na tomada do cômodo, que era utilizado pela adolescente e uma criança de 08 anos.

Assim, a Polícia Civil (PC) foi acionada e, após investigar o caso, realizou a prisão de Francismar, na última sexta-feira (19).

A corporação suspeita que outras pessoas possam ter sido vítimas do empresário, pois ele trabalha instalando placas solares em diversas residências.

Dessa forma, o órgão divulgou as fotos do suposto autor, a fim de facilitar o reconhecimento de potenciais testemunhas.

Já a família que denunciou o crime se mudou da casa imediatamente após tomar conhecimento da invasão de privacidade.