Jovem que foi para Espanha e teve encontro romântico conta o que mais achou estranho

Uma jovem compartilhou a experiência que teve no primeiro encontro com uma pessoa espanhola e o vídeo tem ganhado atenção no TikTok. Para Mariale, o que poderia ter sido uma história de amor se tornou de terror.

A blogueira no ramo da moda costuma compartilhar algumas histórias nas redes sociais. No entanto, o relato do primeiro encontro que teve no país onde reside atualmente, Espanha, já possui quase 400 mil visualizações e 11 mil curtidas.

No vídeo, Mariale conta que já havia sido informada que os homens espanhóis possuem o costume pedir para que a convidada pague a conta. Portanto, já foi preparada caso acontecesse.

Ela encontrou o homem em um bar em Madrid, onde pediu uma água enquanto ele pediu uma cerveja. Após uma conversa descrita como “super legal”, decidiram pedir uma segunda rodada, mas, como o bar estava fechando, precisaram pagar a conta.

A jovem achou que não pagaria a conta já que pediu apenas uma água, mas o homem pediu para que ela pagasse o consumo. “Eu queria morrer que um homem tão bonito é tão miserável nesta vida”.

Ela afirmou que não concordava em dividir os custos, mas estava “vivendo o momento” e foram para outro lugar. Em um segundo vídeo, Mariale continuou a história e relatou que o espanhol pediu para que ela pagasse metade da conta em todo o encontro.

No final da noite, compartilharam um beijo e a latina voltou para casa sozinha já que o homem não se ofereceu para acompanhá-la e garantir a segurança.

Foi a última vez que se viram, porém, a história rendeu diversos comentários, divididos entre pessoas que concordaram com a moça e aqueles que acreditam que o homem foi justo.

“Sou espanhola e não quero que nenhum homem me pague nada. Conta sempre ao meio e pronto”, comentou uma internauta. “Não é que seja miserável, ele tem outra forma de ser e pensar. Nossa cultura é diferente”, defendeu outra.

