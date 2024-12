Nem na geladeira, nem na fruteira: descubra qual o melhor lugar para guardar os tomates

Alimento contém água na composição e superfície da pele bem sensível. Por isso é importante saber a melhor forma de acomodar eles

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2024

Tomate foi o hortifruti com maior variação de preço segundo o Procon. (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

O tomate é um dos alimentos mais comercializados e consumidos pelas pessoas no Brasil inteiro. A frutinha vermelha é indispensável na alimentação hoje em dia.

Assim, seja em sopas, assados, molhos, carnes, saladas ou macarrão, o tomate é aquele ingrediente que combina bem com quase tudo e consegue dar um sabor de destaque a qualquer prato.

No entanto, quando o assunto é consumo e preservação, eis a pergunta que sempre surge: você sabe como armazenar os tomates que compra para casa?

Nem na geladeira, nem na fruteira: descubra qual o melhor lugar para guardar os tomates

Muitos brasileiros hoje em dia compram o tomate na feira ou supermercado e armazenam a fruta de qualquer jeito em casa. Porém, o que poucos sabem é que isso pode prejudicar sua saúde!

Saber armazenar o tomate é uma estratégia que todo mundo que cuida das tarefas domésticas precisa avaliar bem. Isso porque, dependendo da época do ano, o preço pode ficar mais alto do que o habitual e as temperaturas alteram o estado de conservação dele.

Assim, é fundamental saber armazenar o alimento para evitar que apodreça rapidamente e que você perca tudo sem ao menos ter consumido ele.

Muita gente costuma armazenar o tomate na geladeira ou fruteira de casa, mas saiba que essa pode não ser a melhor escolha. Por conta da água na composição e por ter uma pele bem sensível, a geladeira pode deteriorar o alimento rapidinho.

Para fazer os tomates durarem mais tempo, o segredo é guardar em um recipiente ou cesta dedicada de forma exclusiva, de preferência gaveta ou área seca.

Segundo especialistas em alimentação, o ideal é manter em temperatura ambiente, local fresco e longe de fontes de calor ou luz solar direta.

Em casos de dias mais quentes, o ideal é guardá-los na gaveta da geladeira, com o talo para baixo e com uma pequena fita tampando o talo para reduzir a umidade e evitar que ele estrague.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!