Moradores de Goiânia e mais 3 municípios ganham na Mega-Sena; veja os números

Moradores de Goiânia, Cristalina, Inhumas e Itapuranga ganharam no último sorteio da Mega-Sena acertando cinco números e levando a quina.

06 – 16 – 23 – 35 – 38 e 49 foram as dezenas sorteadas no sábado (29). Cada aposta faturou R$ 39.221,73. O prêmio máximo acumulou de novo.

Com exceção da realizada em Goiânia, que era um bolão, as demais foram simples de R$ 5. Em todo o país, 103 apostadores ganham fazendo cinco dezenas.

R$ 50 milhões em jogo

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), o próximo sorteio ocorre na quarta-feira (02) e tem R$ 50 milhões de prêmio estimado.

As apostas podem ser feitas até 19h da data do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa ou aplicativo.