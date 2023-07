O segredo por trás das tampinhas amarelas da Coca-Cola que muitos não sabiam

Criada em 1888, ela é uma das bebidas gaseificadas mais famosas e consumidas no mundo há mais de 130 anos.

Segundo os registros, a Coca-Cola só veio chegar ao Brasil no ano de 1941.

Nas versões diet, light, zero, entre várias outras, o refrigerante buscou sempre inovar nas embalagens e rótulos de acordo com campanhas ao longo do ano, datas especiais e até eventos comemorativos específicos.

E uma fase que chamou muito a atenção da internet foi quando nos deparamos com as versões com a tampa do produto na cor amarela.

Você sabe qual seria o motivo de existir tampinhas de cor amarela na Coca-Cola?

Alguns milhões de judeus moradores da Rússia, Ucrânia e Polônia passaram a morar nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial.

Ao chegarem lá, tiveram que se adaptar à alimentação do país norte-americano, entre elas com o frequente consumo dos habitantes do refrigerante de cola.

Os judeus tinham uma preocupação se o líquido gaseificado atendia às leis alimentares do judaísmo, uma vez em que eles não podem ingerir alimentos fermentados e à base de milho, trigo ou grãos.

Principalmente porque eles estavam no período da Páscoa Judaica, a Pessach. Esse feriado celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, ocorre no hemisfério norte, e tem duração de 7 dias.

A versão da embalagem com a tampinha amarela surgiu para atender a esse público que não consumia xarope de milho em respeito ao feriado sagrado.

A Coca-Cola decidiu trocar o xarope de milho por açúcar, adaptando a bebida para ser consumida durante o feriado judaico e como indicação levaria uma tampa amarela para se diferenciar das demais.

Dessa forma, a mudança na fórmula e imagem do refrigerante com as tampinhas amarelas se tornaram uma forma empática de respeitar as necessidades dos consumidores daquele segmento para fazer com que todos continuassem consumindo a bebida sem restrição alguma.