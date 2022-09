Não é cerveja! Veja a lista das 6 bebidas alcoólicas mais calóricas

Você com certeza já deve ter ouvido aquela velha história de que para não engordar é melhor tomar bebidas alcoólicas destiladas do que cerveja, não é mesmo?

Mas aqui vem nosso questionamento: beber gin realmente evita aquela “barriguinha de chope”?

A real é que não é bem assim que a banda toca!

Segundo o portal online Uol, o que determina a quantidade de calorias de um drinque é seu teor alcoólico e se há carboidratos, proteínas e gorduras em sua receita.

Sendo assim, enquanto 1 g de carboidrato possui 4 kcal, 1 g de álcool possui 9 kcal e é aqui que os cachaceiros são enganados.

Isso porque, os destilados (puros) não possuem carboidratos, mas seu teor alcoólico é bem maior do que o do vinho e da cerveja, logo, são mais calóricos.

No entanto, o ponto positivo que dá essa fama para os whiskys, gins e assim por diante, é que ninguém consegue tomar mais de cinco doses dessas bebidas, por exemplo.

Enquanto a cerveja, qualquer pessoa facilmente consegue beber cinco ou até mais porções do líquido.

Sendo assim, hoje trouxemos uma lista de bebidas mais calóricas que a cerveja que possui apenas 40 kcal a cada 100 ml.

Lista das 6 bebidas alcoólicas mais calóricas:

1. Vodca

Começando nossa lista a vodca ou vodka é uma popular bebida destilada, incolor, quase sem sabor e com um teor alcoólico entre 35 e 60%.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 295 kcal.

2. Gim

Gim ou gin é feito à base de cereais, seu teor alcoólico varia entre 37,5% e 50%, dependendo da marca.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 295 kcal.

3. Uísque

O uísque é uma bebida destilada de cereais, muitas vezes incluindo malte, o seu teor alcoólico é de 40%, e apesar de não ter limite máximo, é comum encontrar encontrar a bebida de 63,5%.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 295 kcal.

4. Tequila

Tequila é uma bebida alcoólica destilada feita da agave-azul, famosa planta mexicana. Seu teor alcoólico varia de 38% a 55%.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 220 cal.

5. Vinho branco seco

Os vinhos são classificados em tintos, brancos ou rosés, geralmente, na produção do vinho branco seco as uvas são aproveitadas sem a casca, o que deixa a bebida com a cor clara esverdeada. Seu teor alcoólico é de 10,5%.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 87 kcal.

6. Espumante

Por último, temos o espumante que basicamente é um um vinho que contém gás carbônico proveniente exclusivamente da segunda fermentação. Seu teor alcoólico é de 11%.

A cada 100 ml da bebida são consumidos 98 kcal.

