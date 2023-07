PF prende homem acusado de importunação sexual contra adolescente em voo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Polícia Federal prendeu no sábado (29) um homem acusado de importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos durante um voo.

Os agentes da PF foram acionados pela companhia aérea. Ela foi chamada antes do pouso do avião no aeroporto de Belém. Testemunhas, a vítima e o homem foram ouvidos no local.

A Latam Brasil, responsável pelo voo, disse que o passageiro teve “comportamento indisciplinado”. O avião havia partido de São Paulo com destino à Belém.

O suspeito foi encaminhado ao presídio e passará por audiência de custódia. O nome dele não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa.

A mãe da vítima aguardava a adolescente no aeroporto. As autoridades afirmam que deram todo o suporte à vítima.

Em nota, a Latam ressaltou que ‘repudia veementemente qualquer’ tipo de comportamento inadequado. Por fim, reiterou que qualquer atitude que contrarie o respeito não reflete seus valores e princípios.