Talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas existem muitas utilidades do aparelho de barbear que muita gente não sabe. Além de ser um objeto unissex, capaz de ser usado por todos, ainda há muitas funcionalidades.

O simples item, eficiente em retirar os pelos, também pode ser maravilhoso para outras utilidades do dia a dia, que muita gente ainda não sabe.

E, caso queira ficar esperto com essas funcionalidades, confira agora a lista que selecionamos logo abaixo.

6 utilidades do aparelho de barbear que vão surpreender até quem usa todos os dias:

1. Remover bolinhas de roupas

Um aparelho de barbear, ou melhor conhecido como prestobarba, pode ser usado para remover as bolinhas que se formam em tecidos, como suéteres, moletons e outras peças de roupa.

A lâmina cuidadosamente passada sobre a superfície do tecido retira as bolinhas, deixando a peça com uma aparência mais nova e mais utilizável.

2. Limpar sapatos de camurça

Para limpar marcas e manchas em sapatos de camurça, o aparelho de barbear pode ser usado com cuidado para raspar delicadamente a superfície, removendo sujeiras e restaurando o aspecto original, que uma escova normal não faria.

3. Abrir envelopes sem danificar o conteúdo

Com muito cuidado, é possível usar um aparelho de barbear para abrir envelopes sem rasgar ou danificar o conteúdo dentro e deixar explícito que deslacrou o conteúdo.

Isso pode ser útil, principalmente para quem não quer não quer responder seu remetente.

4. Cuidado de plantas

Um aparelho de barbear pode ser útil para remover delicadamente as bordas secas ou danificadas das folhas de plantas, ajudando a promover o crescimento saudável.

5. Remover etiquetas adesivas

O aparelho de barbear pode ser usado para remover etiquetas adesivas de superfícies lisas, como vidro ou plástico, sem danificar o material.

6. Limpar resíduos de cera depilatória

Se você usou cera depilatória e ficou com resíduos pegajosos na pele, o aparelho de barbear pode ajudar a remover esses resíduos com cuidado.

