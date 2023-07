Anápolis vista de cima: confira o quanto a cidade cresceu ao longo dos últimos 40 anos

116 anos de história. Anápolis realmente não é mais criança. Ao longo dos anos, a cidade se desenvolveu de forma rápida e contínua, com a malha urbana se expandindo cada vez mais.

Porém, uma coisa é simplesmente falar desse desenvolvimento e outra, completamente diferente, é poder acompanhar com os próprios olhos.

Foi por isso que o Portal 6, em parceria com o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG), decidiu ilustrar melhor esse cenário.

Nas imagens obtidas via satélite do Google Earth e cedidas pelo LAPIG, é possível acompanhar, de forma bastante única, o efeito da urbanização de Anápolis com o passar dos anos, a partir de 1983, até os dias atuais.

Na comparação da primeira captura aérea com a mais recente, é notável o desenvolvimento geral da cidade, com a região central se tornando cada vez mais densa.

Também é possível acompanhar o crescimento de bairros adjacentes que, até então, eram pedaços de terra isolada, mas acabaram se tornando locais extremamente populosos da cidade, como o Recanto do Sol, Parque Brasília, Filostro Machado, Vila Jaiara e vários outros.

Além disso, ainda é possível ver o quanto o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) se desenvolveu, passando de uma extensa área verde e vazia para o grande polo industrial que virou referência em todo o país e empregou milhares de pessoas.

*Colaborou Samuel Leão