Estreia de Daniela Lima sobe ibope da GloboNews e derrota Pânico com facilidade

GABRIEL VAQUER, SE – A estreia de Daniela Lima na Globo fez jus à expectativa criada por sua contratação. Nesta segunda-feira (31), o novo Conexão GloboNews, que ela comandou com Camila Bomfim e Leilane Neubarth, elevou os números de audiência da faixa em que o jornal vai ao ar, das 9h30 às 12h55. A atração também venceu seu principal concorrente, o Pânico, que vai ao ar a partir das 12h na Jovem Pan.

Dados obtidos pela reportagem referentes ao PNT (Painel Nacional de Televisão) da TV por assinatura mostram que o Conexão marcou média de 0,6 ponto com pico de 0,9. No mesmo horário, a Jovem Pan ficou com 0,2 ponto enquanto exibia o final do Jornal da Manhã, o Morning Show e o começo do Pânico. A CNN Brasil marcou 0,1 com o Live CNN e O Grande Debate. BandNews e Record News ficaram no traço.

Nas últimas semanas, o Conexão estava marcando cerca de 0,4 ponto, mas o programa estava sem duas de suas titulares, que cobriam as férias de outros colegas em diferentes telejornais. No confronto direto com o Pânico, o Conexão marcou 0,5 ponto contra 0,2 do Pânico.

Emílio Surita não estava no Pânico. O programa foi comandado pelo humorista Daniel Zukerman e pelo comentarista Samy Dana.

O Conexão foi bem avaliado internamente, mas uma gafe foi comentada na internet. Daniela Lima tentou sair do estúdio rapidamente para atender à ligação de uma fonte, mas foi flagrada pelas câmeras. Ela sorriu, voltou e tudo seguiu como se nada tivesse acontecido.