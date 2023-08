A cada quatro minutos uma mulher é violentada no Brasil

O STF invalidou o uso da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, um resquício de legislação que diminuía a culpa do assassino quando conseguia demonstrar ter agido em “defesa de sua honra”. Para isso, os defensores do agressor apresentavam provas de que ele agiu por ciúmes ou mesmo porque a vítima o teria “desrespeitado” enquanto marido.

O ciclo de violência contra as mulheres é um crime. No Brasil a cada 4 minutos uma mulher é violentada, algumas são assassinadas em seguida.

Temos pensado cotidianamente em políticas públicas em defesa das meninas e das mulheres. Propondo psicólogos nas escolas, realizando palestras e ações sobre a lei Maria da Penha e, claro, apresentando leis que deem segurança às mulheres.

Como é o caso da lei de nossa autoria que garante acompanhante para todas as mulheres que precisarem passar por procedimentos médicos com sedação e da nossa lei que garante informações a parturiente para que a mulher não tenha seus direitos negados na hora do parto.

Tenho duas sobrinhas de nove anos de idade, a mãe delas faleceu quando eram bebês. Cuidei, fiz mamadeira, botei pra dormir, levei na creche, dei remédio. Quero que elas possam andar por Anápolis com segurança e com a cabeça erguida. Corajosas e potentes. Sendo respeitadas.