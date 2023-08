Leandro Ribeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo da Anapolina

Presidente do Conselho Deliberativo da Anapolina, o vereador licenciado Leandro Ribeiro (PP), renunciou ao cargo na tarde desta terça-feira (1º).

O pedido encaminhado ao clube pelo parlamentar ocorre um dia após a entrevista de Fernando Correia, atual presidente da Rubra, à Nova FM.

Durante a fala, Fernando acusou Leandro e outras administrações passadas de deixar o clube com uma dívida de R$ 10 milhões.

Além disso, o atual mandatário da Anapolina atribuiu ao vereador licenciado a apropriação indébita de um trator que teria sido dado ao clube e levado para a fazenda do agora ex-presidente do Conselho Deliberativo.

À Rápidas do Portal 6, o vereador licenciado rebateu as acusações e prometeu processar o atual presidente do clube.

Ele também afirmou que o trator havia sido comprado para uso particular e colocado à disposição do clube.