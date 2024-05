“Está na hora dele deixar a bancada”, diz Jakson Charles sobre Carlos Antônio durante barraco na Manchester

Líder do prefeito Roberto Naves na Câmara Municipal disse ainda que o radialista, que é pré-candidato a vereador, é “parcial” e “só fala para agradecer alguém”

Pedro Hara - 02 de maio de 2024

Jakson Charles e Carlos Antônio durante discussão na Rádio Manchester. (Foto: Reprodução/YouTube Rádio Manchester)

Durante o Atualidades Manchester desta quinta-feira (02), o vereador Jakson Charles (PSB) discutiu ao vivo com Carlos Antônio, um dos apresentadores do programa.

O barraco entre os dois teve início após o líder do prefeito Roberto Naves (Republicanos) na Câmara Municipal reclamar ao vivo do comportamento do radialista.

Segundo o parlamentar, Carlos Antônio deu notícias improcedentes sobre o PSB usando o filho de Jakson para tal. O pessebista sugeriu ainda que o comunicador, que é pré-candidato a vereador no pleito deste ano, deixe a bancada.

A sugestão enfureceu Carlos Antônio, que desafiou Jakson a provar o que estava dizendo.

O líder do prefeito Roberto Naves rebateu acusando o radialista de “parcial” e “só fala para agradecer alguém”.

A discussão teve fim após Serleyser Araújo, que também apresenta o programa, chamar o intervalo comercial.

Pela câmera no estúdio é possível perceber que o desentendimento continuou nos bastidores do programa.

Assista: