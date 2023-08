Mulher que cancelou casamento choca ao revelar o motivo aos convidados

Uma noiva viralizou na internet após anunciar que cancelaria o casamento por causa das “decepções” que enfrentou com os amigos.

O caso foi divulgado pela tradicional página do Instagram, QG do Pop. Segundo o perfil, a mulher não identificada sonhava com um dia luxuoso e memorável.

Para isso, ela pediu que os casais de padrinhos e os convidados lhe presenteasse com o simbólico valor de R$ 5 mil.

Evidentemente, todos negaram o pedido, já que não teriam condições de arcar com o presente tão radical. As respostas deixaram a mulher muito revoltada.

“Só queríamos uma pequena ajuda dos nossos amigos e familiares, eu queria ser uma Kardashian por um dia. Odeio a todos. Queridos amigos, é com muita tristeza que comunico o cancelamento do casamento”. disse.

Os internautas ficaram divididos nos comentários. Enquanto alguns riram do exagero, levando tudo em tom de humor, outros criticaram a noiva.

“Mimada e pobre. Se quiser luxo, pelo menos arque com isso. Tenha dó, né?”, questionou uma usuária do Instagram.

“E depois de tudo, será que o noivo ainda vai querer essa mulher doida?”, brincou outra pessoa.