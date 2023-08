Vídeo mostra mobilização do Corpo de Bombeiros para conter incêndio de grande proporção

Um incêndio em um depósito acabou tomando grandes proporções, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta terça-feira (1º). No local, estavam armazenados banners, estruturas de ferro e madeiras, que foram completamente tomadas pelas chamas.

Para frear o avanço do fogo, um total de 25 militares do Corpo de Bombeiros tiveram que participar da ação na região do bairro Jardim América.

A força-tarefa fez o uso de 40 mil litros de água para minimizar a situação crítica e evitar a retomada das chamas, que ofereciam perigo também para as fábricas e residências vizinhas.

“O fogo começou em banners e pallets, se alastrando para o caminhão, indo da cabine para a carroceira. Conseguimos impedir a chegada das chamas à carroceria e aos pneus, onde havia muito material inflamável”, relatou o capitão do Corpo de Bombeiros responsável pela equipe, Alisson Batista.

O oficial ainda ressaltou que a guarnição realizou um trabalho intensivo para evitar que o fogo chegasse até as pilhas de madeira guardadas no local. Foi feito um muro de contenção com telhas de metalon, de modo a cercar os materiais inflamáveis.

A ação envolveu dez viaturas e se prolongou até o amanhecer. Foram salvos cerca de 250 m², para os quais as chamas teriam se alastrado caso não houvesse a intervenção dos militares.

Apesar da grande proporção, o local estava vazio no momento do incêndio e ninguém se feriu. As equipes prosseguiram com o processo de rescaldo – eliminação de todos os possíveis pontos de fogo, para evitar que novos incidentes aconteçam no mesmo espaço.