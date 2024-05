Cliente rouba moto de entregador de app e se desculpa durante ‘negociação’: “estava na igreja, ladrão também tem salvação”

Em prints divulgados pela PC, suspeito ainda reclama do fato da pizzaria supostamente não ter ajudado vítima com outra moto

Gabriella Pinheiro - 10 de maio de 2024

Wesley Araújo Martins. (Foto: Divulgação/ PC)

O que era para ser um serviço de entrega se transformou em dor de cabeça para um trabalhador que teve a moto e a maquininha de cartão de crédito roubadas, além de duas pizzas e dois refrigerantes por um cliente, identificado como Wesley Araújo Martins, de 20 anos. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (10), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu em 23 de dezembro de 2023 quando a vítima, que trabalhava como entregador em uma pizzaria, foi até o endereço dado pelo suspeito para fazer entrega.

No entanto, ao chegar no local, ele foi abordado pelo homem com uma arma de fogo e teve os itens roubados. O pedido já teria sido feito na intenção de roubo.

Depois de ter cometido o crime, o suposto autor começou a extorquir a vítima por meio das redes sociais para poder devolver a moto.

Imagens divulgadas pela PC mostram quando o suposto autor cobra para que a vítima envie R$ 800 para que ele devolva o veículo roubado. Em outro conteúdo, ele ainda reclama do fato da pizzaria supostamente não ter ajudado o trabalhador com outra moto.

“Pizzaria de merda, não te ajudaram em nada”, escreve ele.

Na sequência, em outro conteúdo, ele ainda pede desculpa pela demora ao responder o trabalhador e afirma que atrasou, pois estava na igreja e que “ladrão também tem salvação”.

Já em outra mensagem, ele revela estar com peso na consciência e queria devolver a moto para o rapaz, caso tivesse dinheiro na conta. Após o pagamento de R$ 800, a moto foi deixada em um local ermo.

Conforme as investigações, em fevereiro deste ano, o suspeito teria praticado um crime semelhante quando encomendou 02 aparelhos de telefonia celular.

Na ocasião, durante o momento da entrega, ele, juntamente com comparsas, surpreendeu o entregador e, mediante a ameaça, subtraiu os aparelhos de telefonia do mesmo.