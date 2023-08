Conheça o país que fica pertinho do Brasil e guarda praias incríveis com água cristalina e areia branquinha

A América do Sul é um continente repleto de belezas naturais e cultura bastante diversa. É só olhar, por exemplo, a natureza e história do Brasil para termos uma noção.

No entanto, fora de terras brasileiras, também existem muitos lugares exuberantes que valem a pena conhecer. Dentre eles, está um país vizinho que guarda praias incríveis, de água cristalina e areia branquinha.

Estamos falando da Colômbia. Com cerca de 45 milhões de habitantes, a nação é a segunda mais populosa em território sul-americano, perdendo apenas para o Brasil.

O país possui uma geografia variada, desde as montanhas dos Andes até planícies, o que acaba se refletindo em uma cultura muito diversa.

Isso pode ser visto na gastronomia local, que apresenta desde elementos como milho, abacate, a mandioca e diferentes espécies de peixe. Além disso, o café é uma bebida que é marca registrada da Colômbia.

Dentre os elementos para se conhecer no país, o centro histórico de Bogotá é um ponto que reúne uma grande riqueza cultural, digna de exploração.

O Museu do Ouro, também localizado na capital colombiana, é uma opção imperdível para os que se interessam por história e arte.

Mas no final das contas, são as praias do país que acabam chamando mais atenção dos visitantes.

As Ilhas do Rosário, arquipélago localizado próximo à costa da cidade de Cartagena, é um dos maiores chamarizes, devido às belas praias de areias brancas.

Localizada na região, a Ilha de San Andrés apresenta uma experiência única para quem passa por lá, com suas águas cristalinas e recifes de corais.

Dentre as atividades possíveis de se fazer, o visitante pode mergulhar junto aos peixinhos e conhecer o Jardim Botânico, um espaço de 8 hectares, com vegetação que sobreviveu desde a era dos dinossauros, bem como outras plantas nativas.