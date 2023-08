Idoso passa mal e morre durante encontro com mulher casada em motel

Um momento de diversão entre um idoso, de 73 anos, e uma mulher casada dentro de um motel em Jataí, em Goiás, terminou em fatalidade. O caso aconteceu no domingo (30).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima e a companheira, ainda não identificada, haviam procurado um quarto no estabelecimento para aproveitarem um tempo a sós.

Mas, o que era para ser um curtição logo se transformou em desespero, após o homem começar a passar mal. Ao ver a cena, a mulher interfonou para a recepção pedindo socorro.

Ao entrar no quarto em que o casal estava, uma funcionária do motel encontrou a vítima já sem sinais vitais e tentou reanimá-lo, mas sem êxito. O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito.

Após a fatalidade, a mulher que acompanhava o idoso afirmou ser casada e que ninguém poderia saber que ela estava ali. Assim, ela abriu o portão da garagem do quarto, saiu correndo e pulou o muro para fugir do ambiente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Com a realização de uma perícia, foi constatado que a causa do óbito aconteceu devido a um infarto. Ainda no local os agentes encontraram o veículo do homem, além de uma carteira contendo documentos e cerca de R$ 300.

A família da vítima foi contatada e um genro do homem foi até o motel para recolher os pertences do mesmo. Em depoimento, ele confirmou que o idoso tinha histórico de problemas cardíacos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e também compareceu no espaço para a retirada do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).