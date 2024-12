Homem investigado por matar policial no Pará é capturado na Grande Goiânia

Suspeito seria de alta periculosidade e integrante de uma organização criminosa com atuação nacional

Beatriz Bueno - 30 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/PCGO)

Neste sábado (30), uma ação integrada entre as Polícias Civis de Goiás (PCGO) e do Pará resultou na prisão de um homem de alta periculosidade, integrante de uma organização criminosa com atuação nacional, em Senador Canedo, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

O indivíduo estava foragido desde janeiro, sob a suspeita de matar um cabo da Polícia Militar do Pará, crime aconteceu na região metropolitana de Belém.

Na ocasião, a vítima foi morto com pelo menos seis tiros, enquanto fazia compras em um supermercado da capital paraense.

A captura foi possível graças a um trabalho conjunto de inteligência entre a PCGO e a Superintendência de Inteligência da PCGO e a Polícia Civil do Pará.

Após os procedimentos legais, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário e responderá pelo homicídio do agente de segurança pública.