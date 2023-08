Paraná Pesquisas/ Portal 6: Antônio Gomide lidera isolado seguido por Major Vitor Hugo para Prefeitura de Anápolis

Levantamento contratado pelo Portal 6 ao Instituto Paraná Pesquisas mostra que o deputado estadual Antônio Gomide (PT) é o pré-candidato mais forte na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

O ex-prefeito, que governou a cidade entre os anos de 2009 e 2014, aparece liderando de forma isolada com 40,3% das intenções de voto no cenário estimulado.

Na segunda posição surge o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL), com 19,9% da preferência dos eleitores entrevistados.

Ele é seguido por Márcio Corrêa (MDB) e Leandro Ribeiro (PP), com 9,3% e 9,2% das intenções de votos.

O atual vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido (Podemos), aparece com 5,5%. Professor Edergênio (PSOL) alcança 0,4%.

Somam 10,4% os que não preferem nenhum dos citados ou votariam branco/nulo. Um total de 4,9% não sabe ou não quis responder a pesquisa.

Opções do MDB

Antônio Gomide também lidera, seguido por Major Vitor Hugo, nos cenários em que o deputado estadual Amilton Filho e José Fernandes figuram como candidatos do MDB no lugar de Márcio Corrêa.

No primeiro, o petista tem 39,1%. O correligionário de Jair Bolsonaro aparece com 19% e Amilton Filho com 10,9%.

Leandro Ribeiro surge na sequência, com 1o% das menções. Márcio Cândido tem 6,1% e Professor Edergênio mantém 0,4%. Nenhum/branco e nulo somam 10,1%.

No quadro em que José Fernandes é apontado como postulante do MDB, Antônio Gomide também aparece com maior intenção de votos: 41,2%.

Major Vitor Hugo chega a 21,5%, seguido por Leandro Ribeiro com 11,1%. Márcio Cândido mantém os 6,1%, seguido pelo vereador emedebista com 2,2%. Professor Edergênio tem 0,5%.

Opção do PT

O levantamento também sondou os entrevistados mostrando a cartela em que o deputado federal Rubens Otoni figura como postulante do PT no lugar de Antônio Gomide.

Nesse cenário, Major Vitor Hugo aparece numericamente à frente com 23,6%. Rubens Otoni surge com 19,3%, seguido Leandro Ribeiro com 12,5% e Márcio Corrêa com 11,4%.

Márcio Cândido aparece com 6,8% e Professor Edergênio pontua com 1,4%.

Espontânea

No cenário em que nenhum candidato foi mostrado ao eleitor, Antônio Gomide aparece com 8,4%. Ele é seguindo pelo atual prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que não pode ser candidato novamente, com 3,4% das menções.

Major Vitor Hugo tem 1,5%, seguindo por Leandro Ribeiro e Márcio Corrêa com 0,9%. O deputado estadual Amilton Filho e o atual vice-prefeito, Márcio Cândido, surgem com 0,4%. Outros candidatos somam 0,6%.

Chega a 9,7% os que não pretendem votar em ninguém, branco ou nulo. Sem a apresentação de nomes, um total de 74% não sabe em quem votar ou não quis responder ao levantamento.

Registro

O Paraná Pesquisas entrevistou 814 eleitores anapolinos entre os dias 27 e 31 de julho de 2023. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.