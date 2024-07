Confira os documentos mostrando que a Câmara de Anápolis gastou quase R$ 50 mil com viagem de Thais Souza à Praia Grande

Após Portal 6 revelar os valores, vereadora publicou nota repudiando reportagem e prometendo buscar medidas legais

Denilson Boaventura - 24 de julho de 2024

Vereadora Thais Souza. (Foto: Ismael Vieira)

A vereadora Thais Souza (Republicanos) divulgou uma nota de repúdio nesta quarta-feira (24) após a coluna Rápidas do Portal 6 expor os gastos da Câmara de Anápolis com a viagem que ela e assessores fizeram à Praia Grande (SP) para um evento voltado a defensores da causa animal.

O texto, assinado pela equipe jurídica de Thais, acusa o Portal 6 de disseminar informações inverídicas e promete buscar medidas legais para contestar à atividade jornalística do site.

Os documentos, que a reportagem reproduz abaixo na íntegra, constam no Portal da Transparência do Poder Legislativo, e detalham que a Casa desembolsou quase R$ 50 mil para cobrir despesas relacionadas à viagem da vereadora com assessores. Deste montante, a maior parte foi destinada às diárias de Thais, que recebeu R$ 12.608,28. Outros seis comissionados também participaram do evento, com todos os valores detalhados abaixo:

– Thais Souza: R$ 12.608,28

– Keila Cristina Estevão: R$ 8.149,66

– Alinne Michelle Barros: R$ 5.646,73

– Cynthia Azevedo Carneiro: R$ 5.641,00

– Yuri Luiz Almeida de Oliveira: R$ 5.290,54

– Hugo Freitas Macon: R$ 3.749,84

– Lucas Abrantes Mazotte: R$ 3.294,70

O Portal 6 não se intimida com a tentativa de censura da vereadora. A viagem à Praia Grande foi apenas uma das várias que a parlamentar fez com assessores e solicitou o pagamento de diárias da Câmara de Anápolis. Todas elas serão detalhadas pela reportagem.