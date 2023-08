Preso tentando embarcar em voo para Goiás, prefeito diz que era ameaçado de morte

Após ser preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), nesta terça-feira (1º), ao tentar embarcar para Goiás com uma pistola, o prefeito de Formosa, Gustavo Marques (PP), se pronunciou.

Em nota divulgada pelo Jornal Opção, a assessoria do gestor apontou que ele anda armado desde 2020, após ser ameaçado de morte.

Assim, o prefeito teria adquirido uma licença para o porte de arma, estando dentro da lei. Além disso, a pistola estava registrada junto à PF, cumprindo os requisitos legais exigidos.

Em interrogatório, Gustavo Marques ainda afirmou que possui outra arma de fogo e teria sido informado que a obtenção de seu porte “cobriria” todas os dispositivos que estivessem em seu CPF e que teria abrangência a nível nacional.

No entanto, a confusão se deu quando o gestor de Formosa se dirigiu a uma unidade da PF dentro do aeroporto, para fazer o despacho da pistola.

Contudo, ao apresentar o objeto, ele foi informado de que o porte de arma que possui não abrange o dispositivo apreendido.

Confira o pronunciamento na íntegra:

“Com as recentes mudanças legislativas referentes ao porte de arma de fogo, as novas normas acarretaram dúbio entendimento e/ou subjetividade de interpretação em relação à autorização do porte de arma de fogo.

Destaca-se que o Prefeito Municipal possui porte de arma de fogo, concedido pela Polícia Federal, após o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais exigidos, considerando sucessivas ameaças que recebeu em virtude do exercício de sua função pública.

A arma em seu poder possui certificado de registro de arma de fogo válido, expedido pela Polícia Federal, ou seja, uma arma devidamente legalizada, ficando evidente a boa fé e respeito à legislação por parte do prefeito municipal. Razão pela qual todas as medidas estão sendo adotadas para que os fatos sejam devidamente esclarecidos.”