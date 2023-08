Campeonato Brasileiro de Tiros acontece até domingo (06) em Anápolis; veja como assistir

Até o dia 06 de agosto, Anápolis recebe a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine. Para sediar a competição, a Associação de Tiro Esportivo de Anápolis (Atire) organizou um estande na Fazenda Boa Vista da Grama – localizado no km 20 da Rodovia NS 20 – Zona Rural de Anápolis.

Os desafios ocorrerão das 07 às 17h, sendo que só podem disputar aqueles inscritos na Confederação de Tiro Prático (CBTP). Para tal, é preciso estar com todos os documentos em dia e equipamentos em conformidade com a legislação brasileira.

Com isso, são mais de 500 atletas que irão concorrer às medalhas, de acordo com um dos diretores do evento, Eber da Veiga Moraes Filho. O campeonato já possui mais de 30 anos de história e alavancou atletas para disputas a nível continental e mundial.

A entrada para assistir às provas é gratuita e interessados terão acesso a alimentação no local. Segundo a secretária da Atire, Layhanne Fernandes, a expectativa é de um público de aproximadamente 1.500 pessoas. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone: (62) 9932-4977.

A organização afirmou que vem trabalhando arduamente em prol do esporte e, nos últimos anos, inseriu paratletas na prática. “Nossos paratletas são isentos de anuidade e participam de grandes provas, sempre com a acessibilidade que lhes é de direito”, destacou a Atire.