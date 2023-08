Polícia Civil descobre a verdade sobre motoristas de aplicativo que ficavam no Aeroporto de Goiânia

A Polícia Civil (PC) divulgou, nesta quinta-feira (03), uma operação que descobriu e prendeu diversos motoristas de aplicativo que utilizavam contas fraudadas. A mobilização ocorreu nos arredores do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

O Portal 6 apurou, junto ao delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, que os suspeitos se passavam por motoristas credenciados da Uber e que eram, inclusive, banidos do aplicativo.

O esquema funcionava com o uso de informações pessoais de terceiros, para realizar cadastros falsos e possibilitar que eles continuassem trabalhando.

Alguns deles assumiram terem pago o montante de R$ 400 reais pelos dados, como forma de adquirir o registro falso.

“Eles compraram dados de terceiros e fizeram perfis falsos porque foram banidos da Uber, flagramos essas situações e essa pessoas foram trazidas à Central de Flagrantes, onde irão responder pelo crime de exercício ilegal da profissão”, relatou o delegado.

À reportagem, Humberto Teófilo alertou a população, de modo a ficar atenta a essas tentativas de golpe, priorizando sempre as corridas ordenadas por dentro do próprio app.

“Utilizem apenas as corridas chamadas diretamente nos aplicativos, não se exponham à motoristas que aparecem oferecendo o serviço, especialmente em saídas de festas e aeroportos, muitos deles foram banidos das plataformas ou até já tem passagens pela polícia”, finalizou.

O Portal 6 também entrou em contato com a Uber para comentar o caso, mas teve como retorno a justificativa de que a empresa não pode se posicionar em situações onde as pessoas envolvidas não foram identificadas, por não ter certeza que se tratava – de fato – de motoristas credenciados no aplicativo.

Vale ressaltar, porém, que tal informação foi confirmada à reportagem pelo delegado responsável.