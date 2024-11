Decoração natalina de Goiânia viraliza após comparação com mansão de Virgínia Fonseca

Publicação chamou atenção dos internautas, que comentaram as semelhanças entre as ambientações

Thiago Alonso - 27 de novembro de 2024

Decorações passaram por comparações. (Foto: Reprodução/TikTok)

Em clima de festas de fim de ano, um usuário do TikTok brincou ao comparar a decoração natalina da influenciadora Virgínia Fonseca com a do Natal do Bem, instalada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Na rede social, o vídeo publicado por Rapha Mcleury (@raphaelamcleury) já soma mais de 325 mil visualizações, além de ultrapassar 22 mil curtidas.

Na postagem, a jovem brinca ao citar a ambientação que a esposa de Zé Felipe preparou para a mansão da família, que chamou a atenção na internet.

No texto, Rapha comenta com humor que “em Goiânia, a decoração de Virgínia só perde para a do Oscar Niemeyer”, fazendo referência ao projeto da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Nos comentários da publicação, internautas discutiram a comparação.

“Os goianos sempre ganham em decorações todos os anos”, disse um seguidor.

“Esse lugar é lindíssimo, mas a casa da Virgínia é a melhor, ela arrasa em tudo que faz”, pontuou outra.

“Se brincar, ela que mandou fazer essa decoração no Oscar Niemeyer”, brincou mais um.

“Essa decoração do Oscar Niemeyer está linda, mas a da Virgínia tem até neve”, completou outro internauta.