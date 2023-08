Rafael Cardoso admite que será pai e nega abandono de carreira

A assessoria de Rafael Cardoso veio a público confirmar que o ator será pai e negar os boatos de que ele estaria abandonando a carreira artística.

Segundo confirmação do Gshow, Rafael terá um filho com a psicóloga Carol Ferraz. O artista já tem dois filhos, Aurora, de 7, e Valentim, de 4, frutos de seu relacionamento com a influenciadora Mari Bridi, com quem foi casado durante 15 anos.

A assessoria de Cardoso diz que o ator está prestando todos os cuidados necessários para a gestante. “Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário”, diz o comunicado para a imprensa.

Já sobre os boatos de que teria abandonado a carreira de ator, a assessoria diz que é mentira, e que ele ainda é contratado da Globo. “Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora.”, diz o texto.

Também é negado o fato de que Rafael estaria morando isolado em uma fazendo no MS. “Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do Rio de Janeiro, trabalhando normalmente.”, afirma a assessoria.