Alguns homens possuem um certo tipo de comportamento que não convém nem um pouco levar para dentro de um relacionamento.

O que acontece é que muitas vezes esse cara é marcado por traços tóxicos e muito machistas, e, por isso, acaba agindo assim.

6 coisas que as mulheres não gostam e os homens fazem mesmo assim:

1. Sentir ciúme exagerado

Começando nossa lista, é comum alguns homens terem um certo comportamento tóxico ao namorar, agindo com um ciúme doentio, sufocando a parceira.

Saiba que isso é um tremendo erro e pode colocar tudo a perder dentro da relação. Entenda: a mulher não vai se sentir amada com você a tratando assim.

2. Possessão

Ao lado do ciúme, a possessão também pode colocar tudo a perder e nenhuma garota curte.

Afinal, ela não é propriedade de ninguém.

3. Esconder sentimentos

Esconder os sentimentos pode ser um dos maiores erros de um homem dentro de uma relação, até mais forte que uma traição.

Se você está interessado em outra, diga! Se você deixou de amar sua parceria, fale também! Tem algo te incomodando? Comente! Não guarde seus sentimentos para si.

4. Pensar só em si

Outra coisa que a mulherada não gosta é aquele egoísmo vindo dos homens.

Em outras palavras, para aqueles que só pensam em si e não ligam em dar satisfação ao outro, saiba que isso é um tremendo erro dentro de uma relação.

5. Manter contato com ex

Não são todos os casais que conseguem lidar com amizade com ex, porque a princípio parece inofensivo.

Mas a mulher pode não gostar muito se perceber que o parceiro mantém uma relação exagerada com a ex, chegando a desrespeitá-la.

6. Sumiço sem explicação

O sumiço sem explicação para fugir de suas responsabilidades é algo que surge comumente dos homens.

Nesse caso, ele começa a agir com imaturidade, optando pelo afastamento do que encarar os problemas cara a cara. Elas detestam!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!