É normal que após um tempo, a bateria do seu celular vá deixando a desejar e entregar uma performance inferior a original. Contudo, você sabia que algumas atitudes suas podem estar colaborando para essa situação? Pois é.

Por isso, para evitar que essas coisas destruam a bateria do seu telefone, leia até o final e saiba quais são as coisas que estão consumindo a bateria do seu celular.

6 coisas que podem destruir a bateria do seu celular em pouco tempo

1. Carregamento inadequado

Deixar o celular conectado ao carregador mesmo após ter atingido 100% de carga pode ser algo extremamente prejudicial ao seu aparelho. Além disso, o uso de carregadores não originais ou de baixa qualidade pode comprometer a capacidade da bateria ao longo do tempo.

2. Exposição ao calor extremo

Temperaturas elevadas têm um impacto negativo nas baterias de lítio presentes na maioria dos smartphones. Deixar o celular ao sol, dentro de um carro quente ou próximo a fontes de calor por longos períodos pode levar a danos irreversíveis na bateria. Portanto, tenha cuidado!

3. Descarregar totalmente a bateria

Outra coisa que pode destruir a bateria do seu celular em pouco tempo é deixar o aparelho descarregar totalmente. Manter a bateria sempre em níveis baixos ou deixar o celular desligar frequentemente por falta de carga pode prejudicar sua capacidade de retenção de energia ao longo do tempo.

4. Aplicativos em segundo plano

Deixar vários aplicativos funcionando em segundo plano, especialmente os mais pesados, consome muita energia da bateria. Isso pode levar a ciclos de carregamento mais frequentes e, consequentemente, ao desgaste prematuro.

5. Atualizações e softwares desatualizados

Versões antigas de sistemas operacionais e aplicativos podem não ser otimizadas para o uso eficiente de energia. Manter o celular atualizado com as últimas versões dos softwares pode ajudar a melhorar o consumo de energia.

6. Brilho excessivo da tela

Por fim, configurar o brilho da tela do celular no máximo ou manter o brilho automático ativado pode levar a um uso excessivo de energia. Reduzir o brilho da tela para níveis confortáveis economiza bateria e prolonga a vida útil.

