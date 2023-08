Mulher descobre hábito dos vizinhos e fica em estado de alerta: “perigo”

Uma mulher preocupada com um hábito dos vizinhos resolveu publicar um desabafo e pedir ajuda no Reddit, já que não conseguia mais lidar com a situação.

A usuária, usando o codinome de britishcolumbia, relatou que os vizinhos fumam de 30 em 30 minutos e o cheiro de cigarro tem se tornado insuportável, além de estar invadindo a residência.

Na publicação, ela relata: “meu vizinho de baixo fuma e é horrível, minha casa sempre cheira a fumaça (eles fumam a cada 30 minutos). Muitas vezes não abro minha janela, mas está tão quente que ligo o ar condicionado. Só que a fumaça não sai.”

Diante disso, ela pediu dicas aos seguidores. “Estou procurando por alguma ou todas as dicas e truques, embora não ache que haja muito o que eu possa fazer. Somos ambos proprietários de um condomínio e não há estatutos relativos ao fumo.”

Ao final do desabafo, ela reforça: “não podemos nos mover de lugar, eu adoraria me mudar. Estamos presos financeiramente no condomínio.”

A moradora conta que teme por sua saúde e que resolveu escolher um modelo de ar-condicionado específico para tentar vedar a janela e impedir a entrada da fumaça de cigarro, mas acabou não dando certo.

Como a fumaça tem passado pelo plástico, a alternativa encontrada por ela foi usar um ventilador, que também não teve muito sucesso.

A anônima relata que eles fumam na varanda e que já pediu para que parassem com o hábito nocivo ao pulmão.

“Enviamos e-mails e tentamos chegar em um acordo, mas nada deu certo. Já estou convencida de que vou morrer como uma fumante passiva antes mesmo que o hábito de fumar mate eles”, finalizou.

Alguns usuários do Reddit tentaram ajudar mostrando outras soluções: “Apenas pergunte, de forma amigável, se eles conseguem entender como isso incomoda vocês. Por ser um cancerígeno comprovado, é possível que essa prática se torne ilegal. Tente sugerir um vaporizador ao invés do cigarro”.