“Uma grande vitória”, comemora advogado que conseguiu suspensão do leilão de áreas públicas em Anápolis

“Uma grande vitória para a cidade”. Foi assim que o advogado ex-presidente do PT em Anápolis, Rimet Jules, classificou a decisão da juíza Nina Sá de Araújo, da Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Ambiental, que suspendeu o leilão das áreas públicas de Anápolis, que seria realizado nesta quinta-feira (03).

Para Rimet, a decisão do prefeito Roberto Naves (PP) de leiloar as áreas públicas demonstra que ele foi para o “vale tudo de entregar bens fundamentais da cidade à iniciativa privada para tentar organizar as contas do município”.

A suspensão atendeu a um pedido do promotor Luís Guilherme Martinhão Gimenes, do Ministério Público de Goiás (MPGO), que questionou a venda de duas áreas no Jardim do Lago.

De acordo com o MPGO, houve um descumprimento do acordo celebrado pela Prefeitura e promotoria na assinatura do programa “Meu Lote, Minha História”. Isso porque as áreas no Jardim do Lago deveriam se destinar a construção de equipamentos públicos, como creches, escolas e/ou posto de saúde, por exemplo.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis informou que a Procuradoria-Geral do Município já solicitou uma reunião com o órgão de Justiça para prestar os esclarecimentos necessários e que em breve a nova data do leilão deverá ser publicada.

6 perguntas para Roberto Naves

O entrevistado desta semana do quadro “6 perguntas para”, da seção Rápidas, é o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP).

A entrevista será publicada no domingo (06) e abordará diversos temas relacionados a administração municipal e as eleições de 2024.

Trecho da GO-433 entra no cronograma do Fundeinfra

Após reunião no Sindicato Rural de Anápolis, o trecho da GO-433, entre o distrito de Souzânia e Ouro Verde, poderá entrar no cronograma de obras a serem custeadas pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

O encontro contou com a presença do Secretário de Infraestrutura do Governo de Goiás, Pedro Sales, e foi organizado pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB).

A votação pela inclusão do trecho no cronograma do Fundeinfra será no dia 10 de agosto.

Lideranças do MBL desembarcam em Goiânia para realizar congresso

O Movimento Brasil Livre (MBL) realiza neste sábado (05) um congresso em Goiás. O encontro terá a participação das principais lideranças do grupo, como o deputado federal Kim Kataguiri (UB-SP), o deputado estadual paulista Guto Zacarias (UB-SP), a coordenadora nacional Amanda Vettorazzo, o youtuber Arthur do Val, dentre outros.

O encontro será realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), a partir das 14h.

Goiânia se prepara para comemorar 90 anos

Goiânia completa 90 anos em outubro. De agosto até a data do aniversário, em 24 de outubro, o secretariado de Rogério Cruz (Republicanos) irá se reunir semanalmente para planejar a celebração de mais um ano da capital.

Nota 10

Para a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres de Goiânia. A pasta começou a distribuir materiais informativos sobre o “Disk 180”, canal que registra denúncias de violência contra a mulher, para bares e restaurantes da capital.

Os donos dos estabelecimentos devem tirar o material na sede da secretaria, na rua 74, esquina com a 59, próximo ao Mercado Municipal da 74.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) de Goiânia. A pasta interditou o Cine Ritz, último cinema de rua da capital e não informou o porque do fechamento.