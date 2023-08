Conheça ‘país’ escondidinho na Europa que tem só tem moradores ricos

Pequena no tamanho, mas grande na riqueza. Localizada na zona costeira do Mediterrâneo, na França, a cidade-estado de Mônaco consegue impressionar quando o assunto é ostentação. Não é atoa que o local possui o maior número de milionários per capita do mundo.

Para se ter uma ideia, segundo o relatório da corretora de imóveis de luxo Knight Frank Wealth, de 2019, das 38.300 pessoas que habitam o principado francês, 12.261 são milionárias, ou seja, praticamente 32% da população. Isso significa que a cada três habitantes um integra a categoria.

Mas fazer parte do seleto grupo não é para qualquer um. De acordo com uma pesquisa da empresa, para se juntar à classe são necessários cerca de US$ 12,4 milhões – o que representa R$ 614 milhões.

O preço para adquirir um imóvel na região também não fica atrás. Segundo o CEO da Sotheby’s International Realty France-Monaco, Alexander Kraft, um pequeno apartamento contendo apenas um quarto custa cerca de US$ 1,6 milhões – sendo considerado o mais caro do mercado imobiliário mundial.

A elevada concentração de riqueza na região tem uma explicação. Isso porque, em Mônaco, o governo busca reinvestir os lucros do turismo e outros ganhos da capital para melhorar a qualidade de vida dos moradores e atrair os ricos para viajar até a região e comprar propriedades no local.

Outro motivo que estimula o luxo é que o local funciona como um paraíso fiscal – em que a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, com alíquotas de tributação muito baixas ou nulas – não existindo impostos sobre os rendimentos e sobre as empresas, o que atrai ainda mais a vinda de milionários para a área.