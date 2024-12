Murilo Huff é uma das atrações confirmadas em Réveillon em Pirenópolis; confira

Festividade contará com quatro dias de apresentações, com artistas da música sertaneja e DJ's

Paulo Roberto Belém - 04 de dezembro de 2024

O cantor Murilo Huff é uma das principais atrações (Foto: Instagram)

Para os baladeiros que estão planejando passar a virada do ano em Pirenópolis não vai faltar programação. Uma delas, é o Réveillon Viva Piri 2025, que vai reunir atrações da música sertaneja e outros gêneros em quatro dias de festa.

A programação começa no sábado (28) com Clayton & Romário e o Dj Pedro Volt. No domingo (29), Murilo Hulf é a atração principal da noite que também terá o Dj Dan Live. Na segunda (30), o palco fica por conta de Matheus Fernandes e o Dj Vinícius Cavalcante.

Já para a noite mais aguardada, a terça (31), a dupla Felipe & Rodrigo e o Dj Brenno Paixão terão a responsabilidade de comandar a virada do ano, com o diferencial do open bar de cerveja, refrigerante, água, vodka e suco.

Os ingressos já estão à venda pelo site da Balada App e há opções de compra para a área frontstage e backstage. Lembrando que somente a noite de réveillon que terá bebida liberada.

Para acessar o evento, menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais com termo de responsabilidade preenchido e assinado. Já menores de 16 anos só podem entrar acompanhados pelos pais.

É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. O Réveillon Viva Piri 2025 acontece no Green Park Eventos, localizado na GO-338 – Jardim Taquaral, Pirenópolis – Goiás.