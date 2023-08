Motorista de aplicativo não gosta do que passageira ofereceu: “melhor que cerveja”

Um vídeo de uma passageira causando um climão desconfortável em um viagem com um motorista de transporte de pessoas por aplicativo rendeu vários comentários na internet.

Em publicação feita no Instagram da página @ubercaipira, uma mulher e uma amiga voltam de uma festa de pagode supostamente para casa quando entram no carro para iniciarem a corrida.

Em seguida, ao chegarem perto do que seria o destino final do percurso, o condutor do veículo questiona sobre as formas de pagamento e então ela surpreende:

Motorista: – “Pagamento é dinheiro mesmo?”

Passageira: – “Isso! Você aceita cartão?”

Motorista: – “Não, só pix ou dinheiro!”

Passageira: – “Moço, você curte fumar um?”

Motorista: – “Curto não, viu!”

Passageira: – “Tem que curtir, moço!(…) Você tem que curtir fumar um, cê é doido? É melhor do que cerveja, cerveja mata muita gente.”

A publicação rendeu várias curtidas e comentários na postagem. Muita gente achou inesperada a situação e riram bastante da atitude da passageira.

Um seguidor comentou sobre a ação do motorista: “você dá corda no papo e depois se esquiva. Eu faço o mesmo, quero ver o circo pegar fogo kkkkkk”.

Confira o vídeo completo da publicação: