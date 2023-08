Presidente da Anapolina volta atrás em acusação contra Leandro Ribeiro

Após acusar o vereador licenciado Leandro Ribeiro (PP) de apropriação indébita de um suposto trator que pertenceria a Anapolina, Fernando Correia voltou atrás.

Em entrevista à rádio Manchester, o mandatário da Rubra se retratou e disse que foi levado ao erro por outro diretor do time.

“O trator que foi emprestado foi uma doação do Marcius Salum, que ele emprestou para a Anapolina através da competência do Leandro Ribeiro, da influência dele”.

Além de acusar o ex-presidente do Conselho Deliberativo de se apropriar do veículo, Fernando Correia havia dito que gestões passadas do clube deixaram uma dívida de R$ 10 milhões.

Após aos apontamentos, Leandro Ribeiro afirmou que iria processar Fernando Correia, mas logo voltou atrás na decisão.

A partir de agora, o clube vai assumir a responsabilidade pela gestão do trator, que será usado nas dependências da Rubra.

“Um mecânico vai ser enviado para fazer a checagem e trocar o óleo do trator. Depois que tiver tudo organizado, será feito um contrato de comodato que a Anapolina é responsável pelo trator, pela manutenção, para que não haja um mal uso que venha trazer prejuízo ao próprio empresário depois”.