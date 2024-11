IGH entra na Justiça após Semusa cancelar licitação e escolher Funev para gerir Alfredo Abrahão

Pasta cancelou certame após denúncias sobre prestação de contas irregulares

Pedro Hara - 29 de novembro de 2024

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Rápidas teve acesso ao Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) contra a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa).

A Organização Social (OS) acionou a Justiça após a pasta cancelar a licitação vencida pela entidade para administrar o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, firmando, em seguida, um contrato emergencial com a Fundação Universitária Evangélica (Funev).

A Semusa teria anulado o processo licitatório com base em denúncias sobre supostas irregularidades nas contas do IGH junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

No entanto, o IGH alega ter apresentado ao município uma certidão negativa emitida pelo TCMGO, comprovando a regularidade de sua situação, além de cumprir todos os requisitos exigidos no certame.

No entanto, a alegação da OS é que não foi dado o direito de defesa, que é garantido por lei.

No Mandado de Segurança, o IGH solicita a revogação da anulação do edital, o cancelamento do contrato emergencial firmado com a Funev e a retomada da gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão pela entidade.