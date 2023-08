Quatro dias após receber alta, Thais Medeiros volta a ser internada

Quatro dias após receber alta hospitalar do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, a trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que passou mal após cheirar uma pimenta, voltou a ser internada.

Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, a mãe da vítima, Adriana Medeiros, afirmou que a jovem havia sido liberada da unidade de saúde na segunda-feira (31), devido a uma melhora no quadro de saúde.

No entanto, na sexta-feira (04), ela precisou ser hospitalizada novamente depois de ter febre e apresentar uma coloração avermelhada na urina.

“Deus, dê a cura para minha filha”, escreveu ela em uma postagem.

Thais Medeiros passou mal no dia 17 de fevereiro deste ano, após ter uma reação alérgica depois de cheirar um vidro de pimenta em conserva enquanto almoçava na casa do namorado, em Anápolis.

Na ocasião, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio.

Inicialmente, ela foi internada no Hospital Evangélico de Anápolis, mas logo em seguida foi transferida para a Santa Casa no município, onde foi diagnosticada com um edema cerebral.

Segundo a mãe da trancista, a jovem também possui bronquite e asma e sofria com crises alérgicas, chegando a ficar cinco dias internadas com uma bactéria no pulmão.