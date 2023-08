Conheça a luxuosa “Las Vegas do Oriente”, que fala português e não exige visto para brasileiros

Você já ouviu falar de um lugar que é conhecido como a “China Portuguesa”, fala português e não exige visto para brasileiros?

Por mais aleatório que possa parecer, esse lugar existe e pode ser mais atraente para o lazer do que aparenta.

Se trata de Macau, uma região administrativa chinesa, mas que foi uma colônia de Portugal até 1999 e mantém vários resquícios da influência sofrida pelo país europeu.

A mais clara está na presença da língua portuguesa como idioma oficial do território – junto ao chinês cantonês.

Graças a isso, todas as ruas e avenidas de Macau possuem nomes em português, assim como pontos turísticos, como a Santa Casa de Misericórdia.

Por falar em turismo, a região é conhecida como a “Las Vegas do Oriente”, devido ao grande número de cassinos que lá se encontram. Um dos mais famosos, inclusive, se chama Gran Lisboa.

Vale destacar que a entrada nesse tipo de estabelecimento é proibida para menores de 21 anos em Macau.

Por ser uma região administrativa da China, a ex-colônia não exige visto especial para brasileiros – algo que também acontece em Hong Kong.

Dessa forma, quem for nascido no Brasil não precisa se preocupar com essa questão burocrática para conhecer a cultura de Macau.

Inclusive, por causa da influência portuguesa, alguns pratos típicos da culinária local também são “queridinhos” dos brasileiros, como galinhada, bacalhau e até mesmo feijoada.