Conheça a cidade que é um pedaço da Finlândia no Brasil e um dos lugares mais lindos do país

Com sua mistura única de cultura, natureza e hospitalidade, é impossível não se encantar!

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2024

Penedo, distrito de Itatiaia (RJ). (Foto: Ilustração/Melhores Destinos)

Penedo, um charmoso distrito de Itatiaia, no Rio de Janeiro, é um dos destinos turísticos mais encantadores do Brasil.

Conhecida como “a pequena Finlândia brasileira”, a cidade é repleta de beleza natural, cultura e uma gastronomia irresistível, o que a torna perfeita para quem busca uma experiência única e relaxante.

Fundada em 1929 por imigrantes finlandeses, Penedo preserva suas raízes culturais em cada canto.

O destaque vai para a Pequena Finlândia, um centro comercial que parece ter saído diretamente de um conto de fadas.

Com casinhas coloridas, lojas de artesanato, cafés e a famosa Casa do Papai Noel, o local é especialmente mágico durante o Natal.

Outro ponto imperdível é o Museu Finlandês Dona Eva, onde mais de mil peças contam a história da chegada dos primeiros colonos.

Roupas, objetos e fotografias dão vida a essa memória rica e única.

Além da cultura, a natureza de Penedo é de tirar o fôlego. As cachoeiras Três Bacias, Cachoeira de Deus e Três Cachoeiras são os destinos perfeitos para trilhas e um banho refrescante.

Para quem busca ainda mais aventura, o Parque Nacional do Itatiaia, a poucos minutos do distrito, oferece trilhas espetaculares e vistas impressionantes da Serra da Mantiqueira.

A gastronomia local é outro ponto forte. Chocolates artesanais, trutas frescas e pratos típicos dão um toque especial à viagem.

Não deixe de conhecer as famosas chocolaterias da região e os restaurantes que celebram o melhor da culinária local.

Como chegar

Penedo está a cerca de 170 km do Rio de Janeiro e 250 km de São Paulo, com acesso fácil pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Para quem prefere viajar de avião, os aeroportos mais próximos são:

Aeroporto Internacional do Galeão (RJ), a aproximadamente 180 km

Aeroporto de Congonhas (SP), a cerca de 260 km

Aeroporto de Guarulhos (SP), a 240 km de distância

A partir desses aeroportos, é possível alugar um carro ou utilizar serviços de transporte como ônibus e vans para chegar até o distrito.

O trajeto pelas estradas é agradável e conta com belas paisagens, especialmente na região da Serra da Mantiqueira.

Para quem busca tranquilidade, as pousadas de Penedo são um charme à parte. Muitas delas seguem a arquitetura inspirada na cultura finlandesa, com um clima acolhedor e cheio de romantismo, ideal para casais e famílias.

Seja no calor do verão ou no charme do inverno, Penedo é sempre uma boa pedida. No Natal, porém, a magia fica ainda mais evidente, com decorações especiais e eventos temáticos.

Se você quer conhecer um pedaço da Finlândia sem sair do Brasil, Penedo é o lugar certo. Com sua mistura única de cultura, natureza e hospitalidade, é impossível não se encantar!