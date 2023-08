Conheça a praia gigante criada em Goiás que parece um verdadeiro paraíso caribenho

No coração do Brasil, mais especificamente em Goiás, está localizada a maior praia artificial da América do Sul, que também é uma das mais recentes já criadas.

Se trata da praia do Bali Park, um parque aquático inaugurado em novembro de 2022, na cidade de Luziânia, localizada no entorno do Distrito Federal (DF).

O espaço se encontra às margens do Lago Corumbá IV e conta com uma área de 200 mil m2 para exploração.

Dentre os atrativos, estão tobogãs, rio lento, piscinas aquecidas e até mesmo uma tirolesa com 400 metros de linha.

Contudo, o grande chamariz do Bali Park é a Praia Artificial. E bota grande nisso!

São aproximadamente 24 mil m2 de extensão, com areia branquinha e águas transparentes para que os visitantes possam aproveitar.

Além disso, o espaço conta com uma Arena da Praia, que permite aos turistas jogarem uma bolinha, com quadras destinadas ao beach tennis, futevôlei ou vôlei de areia.

Por fim, quem passa pelo Bali Park também pode praticar esportes aquáticos, como wakeboard, stand up paddle e caiaque.

O parque aquático fica aberto para visitação entre quinta-feira e domingo, entre 09h30 e 17h.