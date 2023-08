Entregadores de aplicativo se revoltam e invadem residencial no Jardim América, em Goiânia

Entregadores de aplicativo destruíram, no início da tarde deste domingo (06), o portão de um residencial localizado na Rua C – 197 no Jardim América, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que eles invadiram o local, agrediram um morador, além quebrarem objetos e um celular.

Nas imagens é possível ver cerca de seis motociclistas, sendo que alguns jogaram bombas caseiras para dentro do espaço.

Um deles, inclusive, tenta danificar o portão com uma espécie de tapume.

Até o momento não se sabe o que motivou a ação.

A Polícia Militar foi acionada e está neste momento no local.