“Os anapolinos sabem bem o quanto Anápolis avançou nestes últimos 06 anos”, diz Roberto sobre gestão

Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) é o entrevistado desta semana do “6 perguntas para”.

Roberto fez um balanço da própria gestão, falou sobre o futuro da cidade e, claro, as eleições de 2024 — que escolherá quem vai sucedê-lo na chefia do Executivo Municipal.

O prefeito ainda tem 17 meses para ficar no cargo e resolver problemas que a população vê como gargalos na cidade: saúde e zeladoria pública.

Diz ainda que, mais do que um candidato para chamar de seu, está em busca de defender “uma ideia”, a dos princípios da direita, para fazer frente ao PT — que voltou ao Governo Federal derrotando o bolsonarismo e ameaça fazer o mesmo em Anápolis com a força e recall do ex-prefeito Antônio Gomide, mostrada pelas pesquisas de opinião pública.

6 perguntas para Roberto Naves

1. Você foi reeleito em 2020 com 61% dos votos no segundo turno e atualmente, conforme a primeira rodada do Paraná Pesquisas/Portal 6, o percentual de pessoas que desaprovam a sua administração é de 46,7%. Isso te preocupa?

Roberto Naves: É importante entender que existem vários tipos de pesquisas, metodologias e formas de divulgação. A experiência na política mostra que é difícil mensurar uma avaliação de Governo olhando apenas para números. Mais importante é o sentimento das ruas e eu tenho convicção que os anapolinos sabem bem o quanto Anápolis avançou nestes últimos 6 anos em todas as áreas. Temos problemas? Claro! Anápolis está crescendo muito e é natural que novos problemas apareçam. Estamos aqui para isto, resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas.

2. Na Paraná Pesquisas/Portal 6, saúde e manutenção de ruas e calçadas foram os principais problemas que a população apontou como sendo os que a gestão vem deixando a desejar. O que é possível esperar para essas áreas nos próximos 17 meses, até o final do seu mandato?

RN: Saúde pública é um tema complexo em todo o país, mas o anapolino consegue ver de perto o quanto a saúde melhorou em nosso mandato. O Zap da Saúde, a UPA Pediátrica e o novo Hospital Municipal são retratos destes avanços. Se não fosse isto, inclusive, Anápolis não teria se tornado referência nacional no combate à Covid-19. Mas tem muito ainda para ser feito. O Anápolis Investe vai proporcionar muitas melhorias na saúde, com a construção do Hospital da Mulher, O Centro de Internação Leblon, a reforma e ampliação de várias Unidades de Saúde e várias outras obras. Com relação às ruas e calçadas, Anápolis viveu este ano um período de volumes atípicos de chuvas. Praticamente todas as ruas e avenidas da cidade ficaram comprometidas. Além disso, mais de 100 milhões de reais em obras estão sendo executadas pela Saneago, e isto causa transtornos. Mas nossas máquinas e equipes já estão trabalhando nos quatro cantos da cidade. Dentro do Anápolis Investe, a previsão é de que 100% das ruas e avenidas sejam recapeadas ou pavimentadas.

3. O Anápolis Investe aumenta a quantidade de obras na cidade, mas também deixa para o próximo prefeito pagar uma dívida superior à que você recebeu do seu antecessor. Não dava para ser diferente?

RN: O Anápolis Investe não cria uma dívida, pensar assim é pensar pequeno. O Anápolis Investe prepara a cidade para os próximos 20 anos. Caso contrário, a médio e longo prazo, a cidade vai começar a ter problemas sem solução, que impedem o seu crescimento. Se ela não cresce não gera investimentos, se não gera investimentos prejudica a sua saúde financeira. Não vamos permitir que a cidade entre neste ciclo vicioso que muitos municípios entraram. É importante lembrar que Anápolis recebeu mais de 60 mil habitantes nos últimos 10 anos. As pessoas enxergam aqui uma terra de oportunidades. O que nos cabe é preparar a cidade para este crescimento. Além disso, não procede a informação de que deixaremos dívidas superiores a quando assumi a Prefeitura.

4. Tanto você quanto Major Vitor Hugo pregam a união da direita para combater a “volta da esquerda em Anápolis”. Por que não preparou alguém de dentro do seu governo para disputar a sua sucessão, a exemplo do que faz Ronaldo Caiado para 2026?

RN: Pregar a união da direita não diz respeito a um candidato, e sim a uma ideia. Nomes para representar este grupo temos vários, com plenas condições de vencer as eleições. Nós vencemos o PT em Anápolis três vezes. Desde 2016 nós lutamos para não deixar a cidade voltar para as mãos da esquerda, como infelizmente aconteceu no Governo Federal. Em 2024 não será diferente. Acredito sim em uma frente da centro-direita capaz de ganhar as eleições e continuar este trabalho que temos feito, avançando cada dia mais no objetivo de cuidar das pessoas. No momento certo, iremos decidir quem é o nome que vai representar esta bandeira. Alguns aparecem muito, outros aparecem pouco e outros sequer aparecem. Mas opções com certeza não faltam neste momento.

5. Caso Caiado resolva apostar em outra candidatura, que não seja a do bolsonarismo, qual caminho você seguiria?

RN: Ao longo dos últimos anos, eu e o Caiado construímos uma parceria política e administrativa muito sólida. Nenhum movimento político que eu fiz durante todo este tempo aconteceu sem que houvesse diálogo e consenso entre nós. Foi assim até hoje e continuará sendo em 2024. O governador quer o mesmo que eu e toda a população de Anápolis, o bem da cidade. Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha foram e continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento de Anápolis. Além disso, o anti-petismo faz parte da história política do governador há décadas. Portanto, não há por que pensar que o Roberto, Caiado e Bolsonaro não estarão juntos novamente no ano que vem, em uma ampla frente política.

6. Como quer que os anapolinos lembrem de você e do seu governo?

RN: Eu sempre digo que não é uma obra que vai marcar o nosso mandato, e sim uma ideia. A ideia de que problemas foram feitos para serem enfrentados e resolvidos, e um gestor é eleito para isto. Foi o que fizemos nos últimos 06 anos e vamos continuar até o dia 31 de dezembro de 2024. Problemas históricos de Anápolis foram resolvidos, como por exemplo a falta de água, a segurança pública, as filas nos postos de saúde para marcar consultas e exames, o prédio da Câmara deixado pelo PT envergonhando a cidade, e muitas outras questões que se arrastavam por muitos anos e até décadas. Eu digo sempre que eu não sou um “político tradicional”. Eu não saio por aí dando tapinha nas costas do cidadão e mentindo para ele que está tudo perfeito. Eu enfrento os problemas de frente e o que eu quero é que a população saiba que quando a coisa aperta o Roberto está ali, como um gestor preparado para resolver problemas e cuidar das pessoas.