Campanha permite que idosos de Anápolis sejam presenteados e tenham companhia no Dia dos Pais

A Delegacia do Idoso de Anápolis (DEAI) anunciou que, nesta semana, a tradicional campanha “Adote um Idoso” estará de volta. Com o intuito de justamente trazer um pouco de luz para quem mais sofre do esquecimento e, por vezes, do abandono familiar, o projeto aproveitou o Dia dos Pais, que será comemorado já no próximo domingo (13), para estimular a população a voltar os olhos para a terceira idade.

Ao Portal 6, o delegado responsável pela DEAI, Manoel Vanderic, explicou um pouco mais sobre o funcionamento da iniciativa. A proposta é simples: o interessado em ajudar escolhe um item da ‘lista de pedidos’ dos idosos, compra e vai até um dos abrigos para entregar o presente em mãos.

Contudo, o titular afirmou que não serão aceitas doações em dinheiro nem tampouco que os itens adquiridos sejam simplesmente deixados na delegacia, pois a parte mais importante do processo é a interação.

“O intuito é justamente formar esse vínculo, para o idoso pensar ‘nossa, tem alguém aqui que veio me ver’, para fazer ele se sentir especial”, deixou claro.

Ainda, muito mais do que apenas uma data, Vanderic contou que espera que os participantes da campanha entendam que adotar um idoso gera, ou ao menos deveria gerar, uma responsabilidade afetiva, para que mais visitas sejam feitas ao longo do ano.

“O Adote um Idoso de agora é sim para o dia dos pais, mas com a esperança de que a pessoa adote de fato, indo visitar ao longo do ano em outras datas também”, explicou.

Ele lamente que, embora a visitação nos abrigos seja permitida basicamente durante todo o ano, a população se limitam a ir somente em datas especiais.

“As pessoas vão no natal, na pascoa, em datas esporádicas, mas esquecem que idosos têm as necessidades deles o ano inteiro, e no resto do ano quase ninguém visita”, completou.

A lista com os diversos itens pode ser consultada na própria DEAI, pelo telefone (62) 3328-2736 ou no Instagram do delegado @manoelvandericfilho.

Dentre os presentes, os idosos solicitam pijamas, chinelos, bonés, aparelhos de rádio, cintos, moletons e camisas.